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Bizi silah olarak kullanma

Bizi silah olarak kullanma

04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Nikol Paşinyan.
Nikol Paşinyan.

İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarına yönelik aldığı karara değinen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bunun çıkarlarına olmadığını söyledi.

Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin toplantısının ardından, İsrail hükümetinin aldığı karara ilişkin bir soruyu yanıtladı. Söz konusu karara ilişkin Paşinyan, "Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail hükümeti, önceki gün Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarını oybirliğiyle "soykırım" olarak tanıma kararı almıştı.



#Nikol Paşinyan
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