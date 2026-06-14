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Ermenistan seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı: Paşinyan yeniden zafer ilan etti

Ermenistan seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı: Paşinyan yeniden zafer ilan etti

22:5514/06/2026, Pazar
DHA
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın seçim galibiyeti kesinleşti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın seçim galibiyeti kesinleşti

Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinin resmi sonuçları Merkezi Seçim Komisyonu tarafından duyuruldu. Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların büyük çoğunluğunu alarak tek başına hükümeti kurma hakkını elde etti.

Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi’nin galibiyeti resmen açıklandı.


Ermenistan basını, Merkezi Seçim Komisyonu’nun, 7 Haziran'da düzenlenen parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi’nin galibiyeti resmen bildirildi. Seçimlere, ülkedeki toplam seçmen sayısının yüzde 58,9'una tekabül eden 1 milyon 476 bin 769 kişinin katıldığı belirtildi. Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi’nin, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu ve hükümeti kurma hakkını elde ettiği aktarıldı.


Parlamentoya girmeyi başaran diğer iki partinin ise oyların yüzde 23,27'sini alan iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 9,9'unu alan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı olduğu kaydedildi.




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