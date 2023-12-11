BM'ye ABD darbesi

Terör devleti İsrail’in Gazze’de 2,3 milyon Filistinliyi hedef aldığı soykırıma varan saldırılarında 66’ncı gün geride kalırken, ateşkes çabaları ABD eliyle baltalanmaya devam ediyor. En son, Birleşmiş Milletler’in 99. Maddesine dayanarak, BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) acil ateşkes kararı alması için çağrıda bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çabası da ABD’nin kanlı eli tarafından durduruldu. Antonio Guterres, Katar’da katıldığı bir platformda isim vermeden Washington’u hedef aldı ve BM’in güvenirliğini ve otoritesini yok etmekle suçladı. Guterres, Gazze’de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini belirterek de adeta ABD ve İsrail ikilisine rest çekti.

Ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğim

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forum’da konuşma yapan Guterres, Konsey’in küresel mali yapısında köklü reformlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Guterres, “Gazze’de ateşkes kararına gücü olmadığı için, BMGK’nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi” diyerek, insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Kamu düzeni çökebilir

Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik etkili bir koruma olmadığının altını çizen Guterres, mağdurların sayısının eşi benzeri görülmemiş seviyede olduğunu kaydetti. Sağlık sisteminin çöktüğünü dile getiren BM Genel Sekreteri, “yakın zamanda kamu düzeninin de tamamen bozulacağı” uyarısında bulundu.

BÖLGESEL BARIŞ TEHDİT ALTINDA

Guterres, işgalci gücün Gazze’de Filistinlileri Mısır’a göç etmeyi zorlayabileceğini de, “Önümüzdeki dönemde, insani yardım sisteminin tamamen çökmesiyle, salgın hastalıklarda artış ve Mısır’a doğru zorlu göç ettirme gibi daha kötü durumlarla karşılaşabiliriz” sözleriyle dile getirdi. Durumun hızla kötüye gittiğini belirten Guterres, tüm Filistinliler ve bölgenin güvenliği ve barışı için geri döndürülemez sonuçlar doğabileceğini işaret etti.

1989’dan sonra ilk kez kullanılmıştı

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze’deki durumun insani felakete gideceğini belirterek 99. maddeyi yürürlüğe sokmuştu. BMGK’ya mektup yazan Guterres, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığını belirterek, acil ateşkes çağrısı yapmış, talep, Cuma günü BMGK’da yapılan oylamada 13 ülkenin evet, İngiltere’nin çekimser oyuna karşı ABD’nin vetosuyla reddedildilmişti. 99. Madde, 1989’dan sonra ilk kez kullanılmıştı.

Gazze Kasabı’ndan Biden’a teşekkür

İşgalci gücün Gazze’deki katliamları sürerken, Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan en büyük destekçisi ABD’ye teşekkür geldi. Netanyahu, Gazze’deki saldırıların devamı için “önemli miktarda mühimmat” sağladığı ve BM Güvenlik Konseyi’nde “Gazze Şeridi’nde ateşkes” tasarısını veto ettiği için ABD Başkanı Biden’a teşekkür etti. İsrail ordusu, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 10 yıllık 38 milyar dolar tutarında rekor bir anlaşmayla ABD’den yılda 3,8 milyar dolar askeri yardım alıyor. Biden, ABD Kongresi’nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak dün İsrail’e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay vermişti.







