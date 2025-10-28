Bodrum'da devriye yapan ekip denizde erkek çocuk cesedi buldu

Yeni Şafak
19:2328/10/2025, Salı
Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye yaptığı sırada deniz yüzeyinde bir ceset olduğunu fark ederek erkek çocuğuna ait olduğu belirlenen cesedi denizden çıkardı. Ada yakınlarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu düşünülen ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Çelebi Adası önlerinde erkek çocuk cesedi bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ada çevresinde devriye yaptığı sırada deniz yüzeyinde bir ceset olduğunu fark etti.

Bölgeye giden ekipler, bir erkek çocuğa ait olduğu belirtilen cesedi denizden çıkardı.

Sahil Güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan cesedin önceki günlerde Ortakent açıklarındaki Ada Burnu ve Çelebi Adası yakınlarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.




