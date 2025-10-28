İş yerinin önüne bırakılan çantadan 8 silah ve kesici aletler çıktı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Çiftlik Mahallesi'ndeki bir iş yeri önüne bırakılmış şüpheli çanta ihbarı sonrası harekete geçti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede; çantada 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 tabanca, 10 kesici alet, 1 çekiç, tabancaya ait 12 mermi ve 28 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Polis ekipleri, çantanın kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı. Dün olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.