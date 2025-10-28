Yeni Şafak
İş yerinin önüne bırakılan çantadan 8 silah ve kesici aletler çıktı

İş yerinin önüne bırakılan çantadan 8 silah ve kesici aletler çıktı

28/10/2025, Salı
DHA
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Çiftlik Mahallesi'ndeki bir iş yeri önüne bırakılmış şüpheli çanta ihbarı sonrası harekete geçti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede; çantada 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 tabanca, 10 kesici alet, 1 çekiç, tabancaya ait 12 mermi ve 28 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Polis ekipleri, çantanın kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı. Dün olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


