Boğaz trafiği Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken Üsküdar Kız Kulesi açıklarında 70 metre boyundaki 'Barlas' isimli gemi makine arızası yaptı.
Bölgeye Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu sevk edildi ve boğaz trafiği askıya alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki BARLAS isimli gemiye, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi ve Boğaz trafiği askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.