Boğaz trafiği Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

Nedim Şener ile İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında kavgaya tutuştu: İmamoğlu'nu kandırıyorsun yazık adama

Gazeteci Nedim Şener, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan terör iltisaklı personellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İBB hakkındaki iddialara yanıt vermek için yayına bağlanan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Şener ile sözlü tartışmaya girdi. Ongun'un açıkça yalan söylediğini vurgulayan Şener, 'Belediyeden habersizsin kardeşim sen. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Yazık adama' dedi.