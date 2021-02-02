Boğaziçi yalanına EGM'den görüntülü yanıt: Provokatörler polisin sözlerini ‘Aşağı bak’ diye

Boğaziçi Üniversitesi'nde günlerdir süren provokasyon devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen provokasyona devam eden marjinal gruplar, Kabe'ye yapılan alçak saldırı sonrası şimdi de sosyal medyada yalan algılarla yayılan görüntü ve sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarla algı operasyonu yapmaya başladı.

Üniversitede süren gösterilerde yürüyüş yapan kalabalık öğrenci grubunun ayrışması için uyarılarda bulunan polis, uyarının karşılık bulmaması sonucu eylemcilere müdahale etti.

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"Toplu gitmek yok. Aşağıdan"

Bir polis "Toplu gitmek yok. Aşağıdan" şeklinde öğrencileri uyarırken, polisin sözleri çarpıtılarak sosyal medyaya servis edildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaklaşık 500 bin paylaşımda bulunulurken, polisin "aşağıdan" sözleri "aşağı bak" şeklinde çarpıtıldı. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler provokasyonun boyutunu net olarak bir kez daha gözler önüne serdi.

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OYNAT 00:54 Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp odasından PKK meteryalleri çıktı Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde LGBT Kulüp Odası'nda yapılan arama polis kamerasına yansıdı. Aramada PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirildi. BiP'te paylaş

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Bot hesaplardan algı operasyonu

Sosyal medyada FETÖ ve PKK bağlantılı hesaplarla, marjinal bazı kullanıcılar çarpıtılan sözleri gündemde tutmak için büyük bir çaba harcadı. Binlerce bot hesaptan yapılan spam paylaşımlarla trend listesine sokulan sözlerle büyük bir provokasyona imza atıldı. Polisin defalarca "Ayrılarak gidin", "Toplu şekilde gezmeyin" uyarıları ise görmezden gelindi.

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EGM maskelerini düşürdü

Koronavirüs salgını nedeniyle mesafe kurallarının hiçe sayıldığını gören polis memurlarının uyarıları sonrası başlatılan alçak provokasyona, Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yanıt verdi. EGM'den yapılan paylaşımda "Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor" denildi.