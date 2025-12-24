Bölgemizin veri üssü olacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü kuracağını ve bölgesinin veri üssü konumuna geleceğini söyledi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni”nde konuşan Erdoğan, “Dünyanın farklı yerlerinde üretilen bilimsel bilgi, hem mukayeseli hem de etkileşimli bir şekilde sürekli gelişir ve güncellenir. Astronomiden tıbba, matematikten mimariye, dünyaya sayısız değerler kazandırmış bir medeniyetin devamı ve mensubu olarak; bu alanda hamdolsun, önde gelen ülkeler arasındayız” dedi.

BİRİKİMİMİZİ ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ

“Batı'da kurulan ilk üniversiteler, bizim eğitim metotlarımızın ve müfredatımızın örnek alınması suretiyle faaliyetlerine başlamıştır” vurgusu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Asırlar boyunca ilim erbabımız, kültür ve sanat erbabımız, gerek bu topraklara gerek Batı’ya gerekse tüm insanlığa çok değerli eserler hediye etmiştir. Anadolu coğrafyası, büyük şahsiyetlerin adeta yetişme ve olgunlaşma merkezidir. Biz, yalnızca hayatta olan ilim ve gönül erbabımızla değil; toprağın altındaki münevverlerimizle de yaşayan bir milletiz. Maziden aldığımız birikimi, heybemizi daha da doldurarak, büyüterek, yenileyerek, güçlendirerek ve elbette zenginleştirerek atiye taşıyacağız.”

BİLİME BÜYÜK YATIRIM

“Nasıl ‘Bal, bal’ demekle ağız tatlanmazsa, destek ve himaye olmadan da ilim, kültür, sanat gelişmez. Bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarda da bu durum geçerlidir. Hükümet olarak, bilimsel faaliyetleri, araştırma-geliştirme aşamasından sahadaki somut çıktılarına kadar, her alanda destekliyoruz. Özellikle gençlerimizi bilimsel üretim yapmaya teşvik ediyor; geliştirdikleri projelere önemli destekler sunuyoruz. Sadece TÜBİTAK bünyesindeki akademik Ar-Ge Destek Programlarıyla, son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar lira kaynak tahsis ettik.”

53 BİN PROJEYE DESTEK

“Bilim İnsanı Destekleri kapsamında, aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanımıza 46,5 milyar lira destek sağladık. Özel sektörde 28 bin 493 projeyi 134 milyar liralık güçlü bir kaynakla destekledik. Bilim kültürünü ülkemizin her köşesine yaymak amacıyla, 2007’den bu yana 53 bin 394 projeye güncel rakamlarla 8,22 milyar liralık destek verdik. TEKNOPARK’larımızın sayısını 2’den 113’e, ilk kez bizim hayata geçirdiğimiz Ar-Ge merkezlerinin sayısını sıfırdan bin 360’a, TEKNOPARK’ı olan illerimizin sayısını 2’den 64’e yükselttik.”

ÜRETEN GENÇLERİN YANINDAYIZ

“Milli Uzay Programımızla, Ulusal ve Uluslararası Lider Araştırmacılar Programımızla, farklı düzeylerdeki burs, staj, eğitim ve atölye programlarımızla; öğrenen, öğreten, üreten ve ülkemize katkı vermek isteyen tüm gençlerimizin yanında oluyoruz. Millî Teknoloji Hamlemizle gerçekten büyük bir ivme yakaladık. Geçtiğimiz eylül ayında 13’üncüsünü düzenlediğimiz TEKNOFEST’le milyonlarca gencimizi bilimle, teknolojiyle, inovasyonla buluşturduk.”

İMRENİLECEK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

“İnsana ve bilgiye yaptığımız bu yatırımların semeresini geniş bir yelpazede toplamaya başladık. Bir dönem yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayii alanında geldiğimiz noktayı, hepiniz biliyor, hepiniz görüyorsunuz. Yapay zekadan otonom sistemlere, veri depolama ve işleme merkezlerinden insansız teknolojilere, pek çok ülkenin imrenerek baktığı çalışmalara imza atıyoruz. Kısa süre önce Türkiye’de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesinin kurulmasına yönelik stratejik bir mutabakat imzalandı.”

DİJİTAL KÖPRÜ KURACAĞIZ

“2028–2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan bu projeyle Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü kuracak; ülkemiz, bölgesinin veri üssü konumuna gelecektir. Daha burada sayamayacağım pek çok sahada, emin adımlarla hedeflerimize yürüyor; dünyanın en iyileri arasında yer alacağımız bir lige yükseliyoruz. Bütün bunları, önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen, Sinop’taki füze denemelerimize ‘Balıklar tedirgin oluyor’ diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz.”

BİZ BU MİLLETE GÜVENİYORUZ

“Çünkü biz, muhalefet halen bir türlü anlayamasa da milletimizin bilgisine, birikimine, çalışkanlığına, zekasına ve keşif kabiliyetine inanıyoruz. Biz, işte bu salonda bulunan bilim insanlarımızın zorlukları aşma iradesine, Türkiye’ye hizmet etme şevkine sonuna kadar güveniyoruz. ‘Balıklar ürküyor’ tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesmek isteyenlere aldırmadan; üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz.”

Bilim insanlarına ödül verdi

Ödül alanları tebrik eden Erdoğan, şunları söyledi: “TÜBA Ödüllerimiz kapsamında 38 bilim insanımıza ödül ve beratlarını tevcih ediyoruz. TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödüllerimizi ise 11 hocamıza takdim ediyoruz. Uluslararası Akademi Ödüllerimizi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde iki önemli isme veriyoruz. Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllerimizi, Eczacılık Özel Ödülü de dâhil olmak üzere, 28 genç akademisyenimize takdim ediyoruz. 4’ü Telif Eser, 3’ü Jüri Özel Ödülü, 1’i Halil İnalcık Özel Ödülü olmak üzere, 8 hocamızı da Bilimsel Telif Eser Ödülüyle buluşturuyoruz.”

Lübnan’a KKTC uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin daima Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Görüşmede Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan deniz yetki anlaşması da gündeme geldi. Erdoğan Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediklerini de kaydetti.







