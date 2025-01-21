



Bolu Kartalkaya’da otel yangını faciası: 10 kişi hayatını kaybetti Gündem / Bolu





Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Oteli'nde gece 03.27'de yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye ediliyor.

Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bakanlar Kartalkaya'ya gitti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Ersoy, Yerlikaya ve Memişoğlu, Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangın sonrasında inceleme yapmak için bölgeye gitti.

İncelemeler sonrasında olayın ayrıntılarıyla ilgili kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı öğrenildi.

Bolu Kartalkaya’da otel yangını faciası: 10 kişi hayatını kaybetti Gündem / Bolu

Bakan Yerlikaya: 10 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarının alındığını belirtti.

Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2025





Altı Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı.

"Yangın hepimizi derinden üzdü"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangına ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Ersoy, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: