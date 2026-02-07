Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu’da hafriyat kamyonu devrildi: Bir kişi yaralandı

Bolu’da hafriyat kamyonu devrildi: Bir kişi yaralandı

19:077/02/2026, Cumartesi
G: 8/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde lastiği patlayan hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tekeri patlayan hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Hanyeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki 14 AAB 599 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Bolu
#hafriyat kamyonu
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın sert kaybın ardından yeniden toparlanıyor: İşte 8 Şubat güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altın fiyatları