Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
78 cana mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj: Bu bir şaka olmalı!

78 cana mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj: Bu bir şaka olmalı!

20:5223/01/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel müşterilerine değerlendirme mesajı gönderdi.
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel müşterilerine değerlendirme mesajı gönderdi.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği değerlendirme paylaşımında, “Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız” ifadeleri ‘pes' dedirtti. Otel yönetiminin paylaşımını sosyal medyasından sitemkar şekilde paylaşan bir kişi ise, "Bu bir şaka olmalı yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize gerçekten inanamıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Kartalkaya'da bulunan ve 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği değerlendirme paylaşımı tepkiye sebep oldu.

'SİZİ TEKRAR ARAMIZDA GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIZ'

"Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel”
paylaşımında,
“Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle”
ifadeleri ‘pes' dedirtti.

'BU BİR ŞAKA OLMALI'

Otel yönetiminin paylaşımını sosyal medyasından sitemkar şekilde paylaşan bir kişi ise,
"Bu bir şaka olmalı yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize gerçekten inanamıyorum”
diyerek tepki gösterdi.

GRAND KARTAL'DA YANGIN FACİASI

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma neticesinde kontrol altına alınırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanırken, meydana gelen otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.


#Bolu
#Grand Kartal
#Yangın
#Otel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat Kandili ne zaman, fazileti nedir? Şaban ayı 1. günü ne zaman?