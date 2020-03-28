Gündem Boludaki karantina yurdundan canlı yayın yapıp devlete küfürler ettiler Savcılık süreleri dolunca gözaltına alacak
3. SAYFA

Bolu'daki karantina yurdunda küfür rezaleti: Video çekip devlete hakaretler ettiler

Bolu'daki karantina yurdundan canlı yayın yapıp devlete küfürler ettiler: Savcılık süreleri dolunca gözaltına alacak!

Koronavirüs salgını nedeni ile eğitim gördükleri ülkelerden uçaklarla Türkiye'ye getirilen ve Bolu'daki yurtta 14 günlük karantinaya alınan öğrencilerin sosyal medyada devlete küfür ve hakaret ettikleri video yayınladıkları belirlendi. Karantinaya alındıkları yurtta, sosyal medyadan canlı yayın yapan ve daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdıkları da bu yayınlara yansıyan iki ERASMUS öğrencisi hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın, bu kişileri karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Diğer yandan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek skandal görüntülere tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Bolu'da kaldıkları karantina yurdundan yaptıkları sosyal medya yayınlarında devlete hakaret edenlerin Furkan A. ve Mehmet Nuri B. olduğu belirlendi.
Bolu'da kaldıkları karantina yurdundan yaptıkları sosyal medya yayınlarında devlete hakaret edenlerin Furkan A. ve Mehmet Nuri B. olduğu belirlendi.

Koronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi, geçtiğimiz günlerde Bolu'da 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu’na yerleştirildi. Yurtta kalan Furkan A. isimli bir genç, dün akşam saatlerinde Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Bu sırada okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Genç kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A. tepkiler üzerine yayını kapattı.

Gençler, daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı.

Canlı yayında develet küfretti

Tepkilerin ardından yurtta kalan başka bir grup da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun, kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip kendilerini savundu. Ancak bu sırada yurtta kalan Mehmet Nuri B. isimli bir genç de devleti aşağılayan ifadelerde bulundu.

Yurdun önüne gelip protesto ettiler

  • Hem eşyaların karıştırılması hem de devleti aşağılayan sözler, Bolu'da tepkilere yol açtı. Bolu'da sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek, tepki gösterdi. Grup, burada Türk bayrağı açıp videodaki kişilere karşı söylemlerde bulundu. Yurtta kalan başka kişiler de protesto edenlere destek verdi.

Bazı vatandaşlar gençleri protesto etti.

Karantina sonrası gözaltı

Gençlerin videosunun sosyal medyada infiale yol açmasının ardından, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yurt dışından getirilip Bolu’da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir" denildi.

Abone Ol Google News
Çıkışlar durduruldu!

Çıkışlar durduruldu!
Kemoterapilere ara verildi

Kemoterapilere ara verildi

Türkiye'deki birçok klinikte tedavi süreci durduruldu.
İskoç polisi acımadı

İskoç polisi acımadı

​Bana korona bulaştıracaksın, insanları öldürüyorsun! Evine git!
O küfürlerin <br>hesabı sorulacak!

O küfürlerin
hesabı sorulacak!

Uçakla getirilen öğrencilerden devlete hakaretler.
Bankalar<br>yasak dinlemiyor

Bankalar
yasak dinlemiyor

​65 yaşın üstündeki müşterisini şubeye çağırıyor.
Korona gündemine<br>güzel haber arası

Korona gündemine
güzel haber arası

​305 ameliyat geçiren Kayra yıllar sonra su içmeye başladı.

İhracatı durdurulabilir

İhracatı durdurulabilir

​Koronavirüs sonrası 3 ürünün fiyatı uçuşa geçti.
İkisi hariç

İkisi hariç

Milyonlar evde, hafta sonları dolup taşan sahiller boş...
Faizsiz<br>2 ay ertelendi

Faizsiz
2 ay ertelendi

​Vadesi nisan ve mayıs olan kredileri kapsıyor.
Rusya'da<br>cumayı 5 kişi kıldı

Rusya'da
cumayı 5 kişi kıldı

​Camilerin ve kiliselerin kapandığı ülkede cuma 'online' yayınlandı.
Kartlara<br>faiz indirimi

Kartlara
faiz indirimi

Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25 oldu.
Daha fazla<br>kişiye bulaştırıyorlar

Daha fazla
kişiye bulaştırıyorlar

​Bilim Kurulu üyesinden çocuklar için kritik uyarı..
TSK'dan nokta atışı

TSK'dan nokta atışı

​Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
81 ilde<br>pandemi toplantısı

81 ilde
pandemi toplantısı

Saat 09:00 itibariyle valiliklerde başladı.
Seferber oldular

Seferber oldular

​Futbolculardan korona ile mücadeleye anlamlı destek.
Bir mahalle<br>daha karantinada

Bir mahalle
daha karantinada

Jandarma tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.