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ANKARA İŞ DÜNYASI

Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti

Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'den yargılanan Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu, sanık ve avukatlarının başvurularını esastan reddetti.

Haber Merkezi AA
İstinaf Mahkemesi Boydak'lara verilen cezayı onadı.
İstinaf Mahkemesi Boydak'lara verilen cezayı onadı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılanan eski Boydak Holding yöneticilerine verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince yerinde bulundu.

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlarından yargılanan sanıklar hakkında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hüküm, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından karara bağlandı.

Kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı.

Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu bildirildi.

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Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerin yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi.

  • Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı anlatılan kararda, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.
Ceza Dairesi, gerekçeli kararla sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Hüküm

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz 2018'de görülen karar duruşmasında, eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verildi.

Heyet, sanık Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca sanıklar Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas, Bekir ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ'ın, kayyum yetkilerinin devredildiği TMSF tarafından yönetilen holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesini kararlaştırdı.

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