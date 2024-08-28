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Bu bitkinin yanından geçmek cesaret ister: Cezası tam 387 bin TL

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde Türkiye'de nadir bulunan ve 60 ila 100 yıl arasında sadece bir kere çiçek açan Agave bitkisine rastlanırken, 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan bitkiye zarar verildiği takdirde 387 bin 142 TL para cezası uygulanıyor. Biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak, gelecek nesillere biyolojik açıdan zengin bir doğa bırakabilmek için çevrede bulunan vatandaşlara Çevre Kanunu kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.

10:00 - 28/08/2024 Çarşamba
IHA
Bu bitkiyi koparmanın cezası 387 bin TL!
Bu bitkiyi koparmanın cezası 387 bin TL!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca endemik bitki türlerinden olan ve Aydın ilinde sadece Söke ilçesi Doğanbey Eski Rum köyünde olan, Türkiye'de nadir bulunan Agave bitkisi icra edilen faaliyet esnasında Didim Akbük ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 'Agave' bitki türüne rastlandı.



Jandarma ekipleri bitkinin koruma altına alınması için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak, gelecek nesillere biyolojik açıdan zengin bir doğa bırakabilmek için çevrede bulunan vatandaşlara Çevre Kanunu kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.



Agave bitkisi


Agave bitkisi Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ender bir bitkidir. Bitkinin ortalama 60 ila 100 sene arasında sadece bir kere çiçek açtığı belirtiliyor. 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan 'Agave Bitkisi'ne zarar verildiği takdirde 387 bin 142 TL para cezası uygulanıyor.

#Aydın
#Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
#Jandarma Genel Komutanlığı
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