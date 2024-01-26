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Bu bombalarla katliam yapacaktı

MİT’in 2023’te İstanbul’da yakaladığı DEAŞ’lı terörist Al-Juburi’nin Ankara, İstanbul ve Gaziantep’teki Almanya ve İsrail konsolosluklarına bombalı saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı. DEAŞ’lı terörist hakkındaki iddianame kabul edildi.

Şahin Şen
04:00 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 06:21 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
DEAŞ'lı terörist
DEAŞ'lı terörist

İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırımı fırsata çevirmek isteyen DEAŞ’ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'deki Alman ve İsrail konsolosluklarına saldırı planladığı bilgisine ulaşıldı. İstanbul’da 7 Kasım 2023’te yakalanan Haydar al-Iraki kod adlı terörist Ahmad Jasım Al Juburi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı terörist Al-Juburi’nin, Ankara, İstanbul ve Gaziantep’te bulunan Almanya ve İsrail konsolosluklarına bombalı saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı.


DEAŞ ÜYELERİNE BOMBA DÜZENEĞİ EĞİTİMİ

Al Juburi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede “DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde bulunduğunu, kod isim kullandığını beyan ettiği, yine kendi beyanından, Türkiye'ye geldikten sonra telefonunda kurulu olan programlar vasıtasıyla Suriye'de bulunan DEAŞ üyelerine bomba düzeneğinin hazırlanması konusunda bilgiler verdiğinin tespit edildiği” denilerek 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


#MİT
#DEAŞ
#İstanbul
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