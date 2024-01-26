Bu bombalarla katliam yapacaktı

İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırımı fırsata çevirmek isteyen DEAŞ’ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'deki Alman ve İsrail konsolosluklarına saldırı planladığı bilgisine ulaşıldı. İstanbul’da 7 Kasım 2023’te yakalanan Haydar al-Iraki kod adlı terörist Ahmad Jasım Al Juburi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı terörist Al-Juburi’nin, Ankara, İstanbul ve Gaziantep’te bulunan Almanya ve İsrail konsolosluklarına bombalı saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı.