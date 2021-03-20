Bu fotoğraf duygulandırdı: Suriye'de toprak üzerinde namaz kılan Türk askeri

Yıllardır iç savaşı içerisinde olan Suriye'de barış ve huzur ortamının sağlanması için görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin üzerine balyoz gibi inmeye devam ediyor.
DUYGULANDIRAN FOTOĞRAF
Son olarak Suriye'den gelen bu fotoğraf herkesi duygulandırdı.
Fotoğrafta Mehmetçik toprak üstüne namaz kılıyor.
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Siirt’te maddi durumu kötü ve ayakkabı alacak parası olmayan çocukların durumunu sosyal medya üzerinden hayırseverlere ulaştırın Kadir Özdemir’in sesini Siirt’in Eruh ilçesinde görev yapan Mehmetçik duydu. Mehmetçik tarafından alınan ayakkabılar, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde çocuklara dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ettiğini belirten Kadir Özdemir, sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları Mehmetçik tarafından ayakkabı alındığını ve ayakkabıların maddi durumu iyi olmayan çocuklara beraber dağıttıklarını söyledi.
Özdemir, Sosyal medya üzerinden çocuklar için ayakkabı talebinde bulundum. Bu talebime Eruh ilçesinde görev yapan jandarma ekiplerinden yanıt geldi. Jandarma ekipleri bana yardım etmek istedi. Aldıkları 150 tane ayakkabıyı ilçeye bağlı Yokuşlu köyünde dağıttık. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Ayakkabıları dağıtırken çocukların yüzündeki o masumiyet o mutluluk dünyalara bedel. Bunun tarifi yok, çok mutluyuz dedi.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü: Bunun tarifi yok
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde maddi durumu iyi olmayan çocuklara Mehmetçik ayakkabı dağıttı. Yokuşlu köyünde Mehmetçik bu kez operasyon için değil çocukların yüzünü güldürmek için köye girdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Şırnak’taki Kurt Dağı Üs Bölgesi’nde görev yapan Mehmetçiğin terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda, Kahraman Mehmetçik terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor ifadeleri kullanıldı.
Zorlu hava koşullarında Mehmetçik göreve hazır
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta bulunan Kurt Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğin terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.