Bu görüşmenin etkileri görülecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme, Türkiye kamuoyunun yanı sıra dünya kamuoyunca da yakından takip edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin ve Gazze meselelerini vurguladığı konuşmasında hem içerik hem de duygu düzeyi oldukça yüksekti. Erdoğan’ın konuşmasında verdiği mesajlar “Küresel vicdanın sesi” olarak yorumlanırken, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği 2 saati aşkın görüşme ve görüşmenin atmosferine, yüzlerdeki ifadeye bakılırsa Türkiye-ABD arasındaki stratejik iş birliği yakınlaşmasının kuşkusuz bir şekilde tesis edildiğini söyleyebiliriz.





HER SEFERİNDE ADALET DERSİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nun en kıdemli katılımcılarından. Bu yıl 15’inci kez BM Genel Kurulu’na hitap eden Erdoğan BM tarihinde unutulmaz çıkışlar yapan sayılı liderden biri. BM kürsüsüne her çıktığında uluslararası sisteme ve ikircikli politikalar yürüten ülkelere adeta adalet dersi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, zalime karşı gür, mazluma karşı da şefkatli yaklaşımıyla bu yıl da konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Filistin meselesinin iki devletli, adil bir şekilde çözüme kavuşturulması için her platformda doğrularını cesurca dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl yaptığı konuşmada Müslüman ülkelerin sosyal medya mecralarında “ümmetin sesi”, “mazlumlara sahip çıkan lider” etiketleriyle trend topic oldu. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Türkiye’de değil, tüm Müslüman ülkelerde takip edilen bir lider olduğunu, sözlerinin pek çok ülkenin siyasetinde değer bulduğunu gösteriyor.





ETKİLERİ YAKIN ZAMANDA GÖRÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti, sembolik bir diplomasi sahnesi olmanın ötesinde pek çok teknik, stratejik ve siyasi sınavı barındırıyordu ve görünen o ki bu sınavdan her iki ülke başarıyla geçti. Ekonomi çevreleri tarafından da sonucu merakla beklenen görüşme, sonuçları itibarıyla Türk iş dünyası, özellikle savunma sanayi ve teknoloji transferi konularında bazı ambargoların gevşetilmesiyle sonuçlandı. Türk kamuoyu yakın zamanda bu görüşmelerin, temasların “etkilerini” görecektir. Erdoğan ve Trump arasındaki bu buluşma da tarihe “Sözden öte hamleye döndü” notuyla geçti diyebiliriz. Erdoğan’ın New York’taki görünürlüğü, bir devlet başkanının diplomasi trafiğinden çok daha fazlası olarak okunuyor. Uluslararası sahnede haklı, içeride güçlü bir liderin ABD’de boy göstermesi olarak yorumlayabiliriz. BM’deki temasları ve Trump ile görüşmesindeki kazanımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi devlet ligine çıkardığının göstergesi olmasının yanı sıra karizmatik liderliğin de somut örneği oldu.



