Bu ittifak Türkiye'ye tehdit olamaz: Sahada karşılığı yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki anlaşmanın, Türkiye'ye karşı tehdit oluşturamayacağını açıkladı. MSB’nin haftalık bilgilendirme toplantısından sonra bakanlık kaynakları gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) faaliyetlerini, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamaları ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askeri iş birliği girişimlerine değinen bakanlık yetkilileri, “Bahse konu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. Türkiye, bölgede istikrarın korunması ve diyalog ortamının sürdürülmesi yönündeki kararlılığını sürdürmektedir. İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.





GARANTÖRLÜĞÜN YETKİLERİNİ KULLANIRIZ

Türkiye’nin NATO müttefikliği temelinde Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıcı diyalogdan yana olduğu kaydedilirken, müttefiklik ruhuna aykırı adımların sahadaki durumu değiştiremeyeceğinin bilinmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve haklarına ilişkin tutumu nettir ve değişmezdir. Türkiye garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan bugüne dek geri kalmadığı gibi bundan sonra da geri kalmayacaktır. Sonuç olarak, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran taraf Türkiye değil, dışlayıcı ve tek taraflı adımlar, oldubitti yaratmaya yönelik yaklaşımlardır. Türkiye, bölgenin bir çatışma alanı haline gelmesinden ziyade, iş birliği ve istikrar havzası olarak şekillenmesinden yanadır” ifadelerine yer verildi.





HAVA SAHASI İHLALİ İDDİASI TUTARSIZLIK

Bakanlık kaynakları, Yunan basınında yer alan “hava sahası ihlali” iddialarıyla ilgili de şunları kaydetti: “Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan'ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları uluslararası hukuk, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemlerle çözme eğilimindedir.”



