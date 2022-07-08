Bu yatırımlar Somali’yi ayağa kaldırdı

Türkiye, Afrika açılımının önemli noktalarından olan Somali’de güven ve dostluğu insani yardımlarıyla perçinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını taşıyan hastane ilk akla gelirken TİKA tarımdan içme suyuna halka dokunan projelere imza attı. Meslek edindirme merkezlerinden tarımsal kalkınma projelerine, hastane/okul inşasından kadın girişimciliği desteklemeye kadar ihtiyaçlara göre şekillenen projelerle Türkiye TİKA kanalıyla Somali'de önemli projelere imza attı. O projelerden bazıları şöyle: İç savaş, terör ve iklim değişikliği gibi istikrarsızlıklar sebebiyle yetim sayısının oldukça fazla olduğu Somali’de birçok etkinlik ile binlerce çocuğun yüzü güldü. Türkiye'deki öğrencilerinin destekleriyle kurulan ve TİKA tarafından donanımı gerçekleştirilen Somali Yetim Eğitim Merkezi hizmet veriyor.

SAĞLIK MERKEZİ KURULDU

Eylül 2017’de göreve başlayan ve inşasını TİKA’nın gerçekleştirdiği Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (TÜRKSOM) tarafından, Türkiye-Somali arasındaki Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin eğitimlerine devam ediliyor. Modern tavuk üretim çiftliği kuruldu. Üretim çiftliğine, ülkemizde geliştirilen ATAK-S yumurtacı tavuk civcivi, türlü ekipman, aşı ve yem ünitesi desteği sağlandı. Wajid şehir merkezinde, TİKA’nın hayata geçirdiği proje ile sokaklar ilk defa ışığa kavuşturuldu. Şehre, sokak aydınlatması sağlayan aydınlatma direği kuruldu.

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Laboratuvar desteği

Somali’nin en eski ve en kapasiteli üniversitelerinden birisi olan Mogadişu Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi’nde inşaat, su, toprak, asfalt ve yapı malzemeleri laboratuvarları kuruldu.

Kursları, Türk uzmanlar veriyor

TİKA ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mogadişu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türkiye-Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde Mogadişu’da “Temel İlk Yardım Eğitimi Kursu” düzenlendi. Kurslar Türkiye-Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Türk uzmanlar tarafından veriliyor.

Toprağına can oluyor

“Tarımsal Kalkınma Projesi" kapsamında, bölgedeki tarımsal araştırmaları ve üretim faaliyetlerini daha ileriye götürmek, kapasite artırmak ve çiftçilere örnek oluşturmak için çiftçilere tohum ve kimyasal gübre desteği verildi. Çiftçilere traktör ile tarım makinesi ve ekipmanları temin edildi. Bölgede yaşanacak kuraklık ve kıtlık sorununun çözümüne de destek sağlanıyor.

GÜNDEM Bu yürüyüşle Somali yeniden doğdu