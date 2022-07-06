Bu yürüyüşle Somali yeniden doğdu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2011’deki ziyaretinde Mogadişu sokaklarında yürümesinin ülkenin kaderini değiştirdiğini söyledi.

Resmi temaslar için Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Mahmud, SETA’da iki ülke ilişkilerine yönelik düzenlenen panelde Erdoğan’ın 2011’deki ziyaretinin önemini anlattı.

Hasan Şeyh Mahmud

SIÇRAMA YAŞANDI

Somali ve Türkiye ilişkilerinin yüzyıllara dayandığına işaret eden Mahmud, bu ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Ağustos 2011'deki tarihi ziyaretiyle sıçramalar yaşadığını söyledi. Tüm dünyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemdeki ziyaretiyle Mogadişu sokaklarında yürümesine şaşırdığını anlatan Mahmud, şunları anlattı: "Bu, kimsenin mümkün olmasını beklemediği bir şeydi. Ancak bu yaşanan bir hakikatti. Buna bakıldığında Somali-Türkiye ilişkilerinin bugün neden güçlü olduğu çok açıktır. Bu ilişki, günden güne artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hükümeti üyeleri, sivil toplum ve iş dünyası ile yaptığım her görüşmede, Somali bir fırsattan daha fazlası olarak görülüyor."

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TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ EŞSİZ

Mahmud, Somali’nin dünya genelinden destek aldığını ancak Türkiye’nin desteğinin eşsiz olduğunu belirterek, Türkiye’nin Somali’ye desteğinin hem değer hem de inanç odaklı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Somali’nin kapasite inşasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Mahmud, şöyle devam etti: "Vurgulamak istiyorum ki; Türkiye, Somali’yi daha yetenekli hale getiriyor. Türkiye, Somali’yi güvenlik, ekonomi ve eğitim açısından yetenekli hale getiriyor.”

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İLİŞKİMİZ KATLANARAK BÜYÜYOR

“Türkiye, bizim diplomatik çabamızı dünya genelindeki diplomatlarımızı eğiterek yetenekli hale getiriyor. Türkiye, Somali’ye teknolojik ekipman sağlıyor, genç memurlarımızın eğitimi için teknolojik tesisler sağlıyor. Türk firmaları Somali’nin ekonomisine katkıda bulunuyor. Sonuç olarak Somali-Türkiye ilişkileri son derece pozitif ve katlanarak büyüyor. Küresel ekonomi ve politikalarda bugün iniş ve çıkışlar var ama bizim ilişkilerimiz de istikrarlı şekilde büyüyor.”

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DOĞU AFRİKA’NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aralık 2021’deki III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada “Somali'yi 2011 yılında eşimle beraber ziyaret ettim. Kendi insanımızla birlikte dünya kamuoyunun da dikkatinin insani krize çekmeye çalıştım. O ziyaret Doğu Afrika'nın da kaderini değiştirdi. Bir halkın küllerinden yeniden doğabildiğini dünyaya gösterdik” demişti.

Hidrokarbonda ortak olacağız

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, AA’ya verdiği röportajda, Türkiye ile hidrokarbon konusundaki iş birliğine değinerek şunları söyledi: “Türkiye, teknoloji, bilgi ve teknik uzmanlık açısından çok gelişmiş bir ülke. Türkiye ve Somali hükümeti arasında bu hidrokarbon meselesinde birlikte nasıl çalışabileceğimize dair belirli süreçler ve görüşmeler var. Bu, bizim için öncelikli bir alan. Türk hükümetine inanıyoruz ve güveniyoruz. Ortak olarak Türk şirketlerine güveniyoruz. Hidrokarbonda hükümetler arası ortaklık konusunu görüşmeye başladık. Başlangıç aşamasındayız, birlikte çalışıyoruz.”

Afrika açılımının kilidi oldu

Tarihi ziyaret sırasında Somali iç savaş ve terör nedeniyle adeta çökmüştü. Kurşun deliği isabet etmemiş bina yoktu. Ülkeyi 20 yıldır hiçbir ülkenin lideri ziyaret etmemişti. Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur’un ifadesiyle o tarihlerde dünya Somali’nin adını bile duymak istemiyordu. Erdoğan'ın ziyaret, Somali halkına moral verdi. Kızılay, TİKA ve Diyanet Vakfı gibi kurumlar ülkeye destek oldu. Türkiye en büyük büyükelçiliğini Mogadişu’ya inşa etti. Somali o umutla ayağa kalkarken Türkiye’nin Afrika açılımına büyük katkı sağladı.

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