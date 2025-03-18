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BUDO'nun yarınki 10 seferi iptal edildi

BUDO'nun yarınki 10 seferi iptal edildi

21:3618/03/2025, Salı
AA
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BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Yarın beklenen olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. BUDO'dan yapılan açıklamada yarın yapılması planlanan 10 seferin iptal edildiği bildirildi. İptal edilen seferler BUDO'nun resmi internet sitesinde paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 10 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre saat 07.00 ve 9.30'daki 3 farklı Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.






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