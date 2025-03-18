Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre saat 07.00 ve 9.30'daki 3 farklı Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.