Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından bugün saat 15.00’da istifasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu. Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Arınç, YİK üyeliğinden istifa etmesinin doğru olacağı kanaatini dile getirdi. Erdoğan da bu sözlerinin ardından istifasını onayladı. Arınç istifa metnini sosyal medya hesabından paylaştı.

"YİK üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim"

Arınç Twitter hesabından paylaştığı istifa metninde şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Ülkemizin rahatlamasına ve milletimizin dertlerine çare bulunmasına ihtiyaç vardır. Bahsi geçen televizyon programında da defalarca belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum. ancak benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim.

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Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım"

Kamuoyuna duyuru: pic.twitter.com/ru79mZsanp — Bülent Arınç (@bulent_arinc) November 24, 2020

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız

İletişim Başkanlığı doğruladı

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Arınç'ın istifasının kabul edildiği belirtilerek, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 24, 2020

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Düşün bu ülkenin ve milletin yakasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin dümen suyuna girenlere, siz gidin heykellerinizle, iç kavgalarınızla, karanlık pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu ülkenin ve milletin yakasından diyoruz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve gezi olaylarını finanse eden Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemişti. Açıklamaları büyük tepki toplayan Arınç'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da sert eleştiri gelmişti. Erdoğan, "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez" Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

