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Gündem Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti
POLİTİKA

Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

Bülent Arınç, tartışmaların ardından Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Arınç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Arınç
Bülent Arınç

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından bugün saat 15.00’da istifasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu. Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Arınç, YİK üyeliğinden istifa etmesinin doğru olacağı kanaatini dile getirdi. Erdoğan da bu sözlerinin ardından istifasını onayladı. Arınç istifa metnini sosyal medya hesabından paylaştı.

"YİK üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim"

Arınç Twitter hesabından paylaştığı istifa metninde şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Ülkemizin rahatlamasına ve milletimizin dertlerine çare bulunmasına ihtiyaç vardır. Bahsi geçen televizyon programında da defalarca belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum. ancak benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim.

  • Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım"

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İletişim Başkanlığı doğruladı

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Arınç'ın istifasının kabul edildiği belirtilerek, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve gezi olaylarını finanse eden Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemişti. Açıklamaları büyük tepki toplayan Arınç'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da sert eleştiri gelmişti. Erdoğan, "Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez" Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

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