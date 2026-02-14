Bulgaristan’da tır kazası: 2 Türk şoför hayatını kaybetti

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki otoyolda arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı. Kazanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Türk tır şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.