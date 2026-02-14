Yeni Şafak
Bulgaristan’da tır kazası: 2 Türk şoför hayatını kaybetti

16:5914/02/2026, Cumartesi
IHA
Bulgaristan
Bulgaristan

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan gelen başka bir tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 Türk tır şoförü hayatını kaybetti.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki otoyolda arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı. Kazanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Türk tır şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Arızalanan tırını yol kenarında kontrol ettiği sırada diğer tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren sürücünün Enver Çavdar olduğu, Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

Cenazeler Türkiye’ye getirilecek

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından hafta başında Türkiye’ye teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi. Bulgar makamları kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevre yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.




#Bulgaristan
#Sofya
#kaza
#TIR
