Bunlar namussuz ve ahlaksız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü, uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. PKK’nın siyasi uzantılarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlarla ilgili olarak “Kimyasal silah kullanılıyor” diye bir kampanya başlattığı, Milli Savunma Bakanlığı’nın da bu konuda bir açıklama yaptığının hatırlatılmasının üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

TSK BUGÜNE KADAR KİMYASAL KULLANMADI

“Bu konuyla ilgili arkadaşlarıma da söyledim ve Hulusi Paşa ile de bunu tekrar tekrar konuştuk. Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz. Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur. Attığı bütün adımları uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır.

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ORDUMUZA İFTİRA ATIYORLAR

Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye düşünüyorlar. Bu komünizmin, komünistlerin de en önemli şiarıdır. Bunlar da onların artıkları olduğu için bu tür iftiraları her zaman atacaklardır. Biz de hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız.”

O, BU İŞİN ÇOK ACEMİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Çık karşımıza, hodri meydan, aday ol” çağrısına canlı yayında tartışmaya davet ederek karşılık verdiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun, sağa sola topu atmakla işi kurtaramayacağını söyledi. Futbolu Kılıçdaroğlu’ndan çok daha iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, “O, bu işin çok acemisi. Kim kalede, kim orta sahada, kim geri dörtlüde veya kim forvette oynaması gerekir bunu bilmez. Lefter’i kaleci olarak tanıtan bir adamdan bir şey olmaz.” dedi.

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KENDİSİ SÖYLEYİNCE ŞOKE OLDUM

Kılıçdaroğlu’un ABD ziyareti ile ilgili tartışmalar sürerken ABD’ye giden İYİ Parti heyetinden “Biz hamburger yemeye gelmedik” açıklaması yapıldığının hatırlatılması ve “Hem ziyaretleri hem de bu karşılıklı yorumları nasıl okuyorsunuz?” sorusunun yöneltilmesi üzerine Erdoğan, “Türkiye’de hamburgerci dükkanları filan bitmiş değil. Fakat yani bunu Kılıçdaroğlu’nun bizzat kendinden duymamış olsak ben bile ‘Gerçekten böyle bir şey oldu mu?’ derdim. Ama maalesef kendinden dinledik; yani bir benzin istasyonuna uğramışlar, orada bir hamburgerci dükkanı görünce orada yemişler. Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor.”

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AİLE KAVRAMINI BAŞÖRTÜSÜ ÇALIŞMASININ İÇERİSİNE ALACAĞIZ

Kılıçdaroğlu’nun ABD’de Türken Foundation binasının karşısına geçip orada çekim yaptığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Buradan da aile kavramına yönelik bizim şu anda ileri sürdüğümüz teze, güya tersinden bir yaklaşımla sataştı, ‘Önce sen kendi ailenin, kızlarının, oğlunun buraya yapmış olduğu destekleri açıkla’ gibi bir yaklaşımın içerisine giriyor. Bu da hukuk bilmezliğin, aile kavramını tanımazlığın bu adamda ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Biz aile kavramını inşallah bu başörtüsü meselesiyle ilgili çalışmanın içerisine alacağız. Arkadaşlarımızla gerek ilgili kamu görevlileri gerek akademisyenlerle geniş bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı da arkadaşlarımız nihayete erdirdiler. En son dün akşam da bana sundular, gördük, baktık. Kısa zamanda bunu da kamuoyuna inşallah sunacağız. Tabii bu kadar açtığımız davalardan bundan tazminatları koparıyoruz. Şimdi bundan da yine tazminatı koparacağımıza inanıyorum. Türken Foundation, yine bundan şöyle bir miktar para alacak.”

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Tahıl koridoru devam eder

Tahıl anlaşması süresinin gelecek ay dolacağı hatırlatılan Erdoğan, “Sevkiyat anlaşmasını uzatma noktasında herhangi bir mani söz konusu değil. Önceki akşam Zelenski ile yaptığım görüşmede de Sayın Putin ile yaptığım görüşmede de yine bunu gördüm. Ama bu arada herhangi bir tıkanma olursa aşmamıza mani bir hal de yok” değerlendirmesinde bulundu.

“Putin ve Zelenski ile görüşebilen tek lider sizsiniz. Savaşı kalıcı olarak bitirmek için Türkiye ara buluculuğunda acaba bir masa kurulabilir mi” sorusu üzerine Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: Umutsuz değiliz. Temennimiz odur ki iki lideri de bir araya getirmek suretiyle yola barış için devam edelim. Çünkü her iki tarafın ciddi kayıpları oluyor. İnanıyorum ki barışın kaybedeni olmayacaktır.

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Aliyev de doğalgaza olumlu bakıyor

Rusya’nın transit enerji merkezi kurulması önerisi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi: “Bunlar, şu andan itibaren tabii ki Rusya’dan istedikleri anda istedikleri gibi doğal gaz temin edemiyorlar. Beklentileri nedir? Türkiye, bu işin ‘hub’ı olursa Türkiye’den bu tür doğal gaz talepleri karşılık bulur mu, bulmaz mı; bunu gidermektir. Aynı şekilde tabii Azerbaycan’dan da yani TANAP’tan bu noktada doğal gaz talebinde bir temin olur mu olmaz mı? Bu konuda da İlham Aliyev kardeşimin olumlu baktığını görüyorum. Bunların değerlendirmesini yapıp ona göre de gelişen süreci değerlendirip adımlarımızı biz de atacağız.”





İstismara cevap yetiştirmeye gerek yok

İzmir Milletvekilli Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılım töreninde çok çocuk tavsiyesinde bulunduğunun ve buradaki bazı sözlerinin farklı yorumlandığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok” diye konuştu.





Savaş uçağı için tek çıkış yolu ABD değil

Türkiye’nin F-16’lar dışında farklı alternatifleri değerlendirdiğini kaydeden Erdoğan, “Tek çıkış yolu Amerika değildir” değerlendirmesi yaptı. Erdoğan, “Burada bütün mesele Kongre’nin de Senato’nun da geneli itibarıyla nasıl bir tavır alacağıdır. Şu an itibarıyla yönetimin bakışı olumlu istikamette gelişiyor. Tabii bizim için tek çıkış yolu Amerika değildir. Gerektiğinde aynen S400’lerde olduğu gibi biz Amerika’nın dışında da alternatiflerle görüşüyoruz. Oralardan da bu işin temini yoluna gideriz. Elimizde bu tür alternatifler de var” ifadelerini kullandı. ABD’li Senatör Bob Menendez’in, Türkiye’yle ilgili F-16 tasarısına onay vermeyeceği yönündeki açıklaması hatırlatılan Erdoğan, “Herkes teklif verebilir ama yasa tasarısının Kongre’den geçmesi gerekir ki şu andaki atmosfer öyle değil. Yani bir kişinin karşı çıkmasıyla olmaz. Diğer taraftan yönetim de zaten olumlu istikamette gerekli adımları atıyor. Benim de son Amerika ziyaretimde Senato temsilcileriyle de Kongre temsilcileriyle de gayet olumlu bazı görüşmelerim oldu. Bütün mesele Kongre’nin de Senato’nun da geneli itibarıyla nasıl bir tavır alacağıdır” dedi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gönderme: Bizim Artık Tayfun'umuz var

FOTOĞRAF 4 Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.\" ifadesine yer verildi. Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile milletvekili Ayrım'a yaptığı ziyaretten fotoğraf yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile kaza yapan araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

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