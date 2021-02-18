​Burası ABD için de kritik​

PKK’nın özel konuşlanması bulunan ve “girilemez” sandığı Gara bölgesi, Amerikalıların PKK ile görüşmeler yaparken seçtiği sözde güvenli bir alan. Bu güvenliği de yıllardır tesis edilen dokunulmazlığına dayanıyor. ABD, yıllar önce TSK’nın Kuzey Irak’a yapacağı tüm hava saldırılarının haber verilmesini şart koşmuştu.

DÜNYA Gara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon Yunanistan’ı rahatsız etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik harekatlarında ne zaman Gara’ya dayansa ABD ile krize neden oluyor, operasyonlar duruyordu. Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatında da en büyük tepki ABD’den geldi. Harekat, Biden yönetimi ile henüz irtibatın sağlanmadığı, diyalog mekanizmalarının etkisiz durumda bulunduğu bir süreçte gerçekleşti. Gerek Türkiye-ABD gerginliği nedeniyle diyaloğun kopukluğu, gerekse rehin tutulan sivil Türk vatandaşlarının bulunduğu istihbaratı nedeniyle hassas yürütülen harekat konusunda ABD’ye önceden bilgi verilmedi. Geçmişte Irak kuzeyine gerçekleştirilen harekatlar konusunda ABD’ye anlık bilgilendirmeler yapılıyordu. Gara bölgesi ise ABD için bilgi paylaşımının şart koşulduğu yüksek önemde bir alan olarak öne çıkıyordu.

DÜNYA PKK’ya Gara’da ağır darbe: Başlarına yıktık!

PETROL KUYULARI VE GİZLİ ÜSLERİ

PKK terör örgütünün Gara bölgesinde özel bir konuşlanması bulunuyor. Amerikalılar PKK ile görüşmelerini de genellikle bu bölgede yapıyor. Gara’nın ABD için yüksek öneminin kaynağı ise, bu bölgede ABD şirketlerinin kurduğu ve PKK’lı teröristlerin korumasında bulunan petrol kuyuları. Sayıları 50’ye varan petrol kuyuları bu bölgede Amerikan işletiminde bulunurken, petrol kuyuları, Amerika’nın Irak’taki kara ordusu tarafından korunuyor. Amerika’nın Gara bölgesinde gizli üsleri bulunduğu da belirtiliyor. Bu kuyuların güvenliği için ABD bu bölgede PKK ile yakın iş birliği halinde çalışıyor ve sözde yüksek korunaklı bu bölgede, PKK ile gizli görüşmelerini de gerçekleştirebiliyor.

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VERİLEN TEKNOLOJİLER İŞE YARAMADI

Türkiye uzunca bir süredir ABD’nin YPG’ye verdiği desteğe PKK’nın saldırılarında rastlandığını muhataplarına iletiyordu. Yabancı istihbarat ve devletlerden büyük destek gören PKK terör örgütünün uzunca bir süredir gece görüş sistemi dahil ileri teknoloji kullandığı biliniyor. Ancak bu teknoloji Gara’daki mağara baskınında işe yaramadı.

Kritik koordinat şartı

Kısa bir süre öncesine kadar ABD, TSK’nın Kuzey Irak’a yapacağı tüm hava saldırılarını bildirmesini şart koşmuştu. Gara Dağları bölgesine olası bir operasyon bildirildiğinde ise Amerika tarafından Türkiye’ye koordinatlar verilerek bazı bölgelerin vurulmaması isteniyordu. Türkiye, çok sayıda PKK mağaralarının bulunduğu Gara Dağları’nın kuzey bölgesine hava operasyonları düzenliyor, güneyine geçilmiyordu.