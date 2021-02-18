Gündem Burası ABD için de kritik
ANKARA

​Burası ABD için de kritik​

Burası ABD için de kritik

Gara sadece PKK için değil ABD’liler için de kritik bölge. PKK’lılar ile görüşürken Gara’yı kullanan ABD’lilerin burada 50’den fazla petrol kuyusunun bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik harekatlar ne zaman Gara’ya dayansa Washington ile kriz çıkıyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiye, çok sayıda PKK mağaralarının bulunduğu Gara Dağları’nın kuzey bölgesine hava operasyonları düzenliyor, güneyine geçilmiyordu.
Türkiye, çok sayıda PKK mağaralarının bulunduğu Gara Dağları’nın kuzey bölgesine hava operasyonları düzenliyor, güneyine geçilmiyordu.

PKK’nın özel konuşlanması bulunan ve “girilemez” sandığı Gara bölgesi, Amerikalıların PKK ile görüşmeler yaparken seçtiği sözde güvenli bir alan. Bu güvenliği de yıllardır tesis edilen dokunulmazlığına dayanıyor. ABD, yıllar önce TSK’nın Kuzey Irak’a yapacağı tüm hava saldırılarının haber verilmesini şart koşmuştu.

Gara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon Yunanistan’ı rahatsız etti
DÜNYA
Gara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon Yunanistan’ı rahatsız etti
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik harekatlarında ne zaman Gara’ya dayansa ABD ile krize neden oluyor, operasyonlar duruyordu. Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatında da en büyük tepki ABD’den geldi. Harekat, Biden yönetimi ile henüz irtibatın sağlanmadığı, diyalog mekanizmalarının etkisiz durumda bulunduğu bir süreçte gerçekleşti. Gerek Türkiye-ABD gerginliği nedeniyle diyaloğun kopukluğu, gerekse rehin tutulan sivil Türk vatandaşlarının bulunduğu istihbaratı nedeniyle hassas yürütülen harekat konusunda ABD’ye önceden bilgi verilmedi. Geçmişte Irak kuzeyine gerçekleştirilen harekatlar konusunda ABD’ye anlık bilgilendirmeler yapılıyordu. Gara bölgesi ise ABD için bilgi paylaşımının şart koşulduğu yüksek önemde bir alan olarak öne çıkıyordu.

PKK’ya Gara’da ağır darbe: Başlarına yıktık!
DÜNYA
PKK’ya Gara’da ağır darbe: Başlarına yıktık!

PETROL KUYULARI VE GİZLİ ÜSLERİ

PKK terör örgütünün Gara bölgesinde özel bir konuşlanması bulunuyor. Amerikalılar PKK ile görüşmelerini de genellikle bu bölgede yapıyor. Gara’nın ABD için yüksek öneminin kaynağı ise, bu bölgede ABD şirketlerinin kurduğu ve PKK’lı teröristlerin korumasında bulunan petrol kuyuları. Sayıları 50’ye varan petrol kuyuları bu bölgede Amerikan işletiminde bulunurken, petrol kuyuları, Amerika’nın Irak’taki kara ordusu tarafından korunuyor. Amerika’nın Gara bölgesinde gizli üsleri bulunduğu da belirtiliyor. Bu kuyuların güvenliği için ABD bu bölgede PKK ile yakın iş birliği halinde çalışıyor ve sözde yüksek korunaklı bu bölgede, PKK ile gizli görüşmelerini de gerçekleştirebiliyor.

Gara düştü iş bitti
GÜNDEM
Gara düştü iş bitti

VERİLEN TEKNOLOJİLER İŞE YARAMADI

  • Türkiye uzunca bir süredir ABD’nin YPG’ye verdiği desteğe PKK’nın saldırılarında rastlandığını muhataplarına iletiyordu. Yabancı istihbarat ve devletlerden büyük destek gören PKK terör örgütünün uzunca bir süredir gece görüş sistemi dahil ileri teknoloji kullandığı biliniyor. Ancak bu teknoloji Gara’daki mağara baskınında işe yaramadı.

Kritik koordinat şartı

Kısa bir süre öncesine kadar ABD, TSK’nın Kuzey Irak’a yapacağı tüm hava saldırılarını bildirmesini şart koşmuştu. Gara Dağları bölgesine olası bir operasyon bildirildiğinde ise Amerika tarafından Türkiye’ye koordinatlar verilerek bazı bölgelerin vurulmaması isteniyordu. Türkiye, çok sayıda PKK mağaralarının bulunduğu Gara Dağları’nın kuzey bölgesine hava operasyonları düzenliyor, güneyine geçilmiyordu.

  • Türkiye’nin Irak kuzeyine hava operasyonlarını bildirmesi sayesinde bu alanlar bugüne kadar zarar görmezken, bu dokunulmazlık nedeniyle Gara bölgesi Türkiye’nin Irak kuzeyindeki hava ve kara operasyonlarında terörist elebaşları için bu bölgeler korunaklı alanlar oluyordu. Amerika’nın en büyük korkusunun bölge halkından gelecek olası baskılara karşı yıllardır kurduğu sömürü sistemini kaybetmek olduğu belirtiliyor.
Abone Ol Google News
Kara veda

Kara veda

Cumartesi gününden bu yana etkili olan kar yağışı şehri terk ediyor.
Almanya ve Belçika’dan aradılar

Almanya ve Belçika’dan aradılar

​Şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın babası anlattı.
Gara mağara üs

Gara mağara üs

​PKK için bir mağara ya da kamptan ötesini ifade ediyor.
ABD prensi siliyor

ABD prensi siliyor

​'Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor.'
Antifa parmağı

Antifa parmağı

​Kongre baskını ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Şampuanını bile <br>belediyeye ödetti

Şampuanını bile
belediyeye ödetti

​CHP'li Belediye Başkanının tüm özel ihtiyaçlarını belediye kasasından ödediği ortaya çıktı.

Binlerce Bitcoin çarptılar

Binlerce Bitcoin çarptılar

​Elon Musk hesabı ile Bitcoin dolandırıcılığı.
Kritik sayı düşmeye başladı

Kritik sayı düşmeye başladı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Aşı dolandırıcılarına dikkat!

Aşı dolandırıcılarına dikkat!

​Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan uyardı.
Rahat tavırları <br>pes dedirtti

Rahat tavırları
pes dedirtti

Dondurma dolabını açan ekipler gözlerine inanamadı.
Bizi hangi <br>yüzle arıyor

Bizi hangi
yüzle arıyor

​Şehit Vedat Kaya'nın annesinden Kılıçdaroğlu'na...
Normalleşme başlıyor

Normalleşme başlıyor

Erdoğan, kademeli geçiş için tarih verdi.
Çiftçiye müjde

Çiftçiye müjde

Erdoğan gübre destekleriyle ilgili iki iyi haber verdi.
Küresel borçlar<br>rekor kırdı

Küresel borçlar
rekor kırdı

Dünyanın borcu 281,5 trilyon dolara yükseldi.
Kullanmasaydık ölmüş olurduk!

Kullanmasaydık ölmüş olurduk!

Koronavirüse karşı 'Zumbani' bitkisine umut bağladılar.
Vali Yerlikaya açıkladı

Vali Yerlikaya açıkladı

​İstanbul'da yüz yüze eğitime yarın da ara verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.