Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

22:1617/11/2025, Pazartesi
AA
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan ve bitişiğindeki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında evde olduğu düşünülen 80 yaşındaki Kazım Kaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da 2 katlı evde çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Meşe Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenli sokaklara itfaiye araçlarının girememesi üzerine bölgedeki yangın musluklarından çekilen hatlarla alevlere müdahale edildi.

Bitişikteki binaya da sıçrayan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen ve yakınlarının ulaşamadığı 80 yaşındaki Kazım Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

Kaya'nın yangın sırasında evde olduğu düşünülüyor.


#Bursa
#yangın
#Osmangazi
