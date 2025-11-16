Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya'da müstakil evde yangın: İki ev kullanılamaz hale geldi

Konya'da müstakil evde yangın: İki ev kullanılamaz hale geldi

23:1216/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Konya’nın Doğanhisar ilçesi Davras Mahallesi’nde bitişik iki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evler ve yanlarındaki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde müstakil 2 evde çıkan yangın söndürüldü, evler kullanılamaz hale geldi.

Davras Mahallesi'nde Ahmet Yılmaz ve oğlu Fahri Yılmaz'a ait bitişik iki müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Evin yanındaki samanlık tamamen yanarken, evler de yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.


#Konya
#yangın
#hasar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED yılın son faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faiz indirimi gelecek mi? Piyasalarda beklenti yön değiştirdi