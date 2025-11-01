Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da anne ile kızının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Bursa'da anne ile kızının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

22:231/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kamyonetin sürücüsü, mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kamyonetin sürücüsü, mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bozüyük’ten İnegöl’e seyir halinde olan Enes A., sürücü Taner C. yönetimindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu, Nesrin C. (56), Ebru Coşkun (51) ve Zeynep Coşkun (23) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada anne ve kızının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.


Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün kırsal Hasanpaşa mahallesinde mevkiinde meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl’e seyir halinde olan Enes A. (23) yönetimindeki 11 ABH 651 plakalı çekici kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Taner C. (60) yönetimindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcular Nesrin C. (56), Ebru Coşkun (51) ve Zeynep Coşkun (23) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Durumu ağır olan anne Ebru Coşkun ile kızı Zeynep Coşkun ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Ebru Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Coşkun da bugün saat 14.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü Enes A. (23), koltuk değneğiyle adliyeye sevk edildi. Kamyonetin sürücüsü, mahkemece
"taksirle ölüme neden olma"
suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Bursa
#Tutuklandı
#Cezaevi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları