Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yaralandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden E.A., 06 DOP 91 plakalı otomobiliyle, ara sokaktan çıkan cipe çarpmamak için ani manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkıp caddedeki pastanenin ön kısmındaki beton bölüme girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde hasar meydana gelirken, sürücü de yaralandı. Cipin sürücüsü ise yoluna devam etti.