Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yaralandı

1/11/2025, Cumartesi
DHA
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’da, ara sokaktan çıkan cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle, caddedeki pastanenin ön kısmındaki beton bölüme giren sürücü yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden E.A., 06 DOP 91 plakalı otomobiliyle, ara sokaktan çıkan cipe çarpmamak için ani manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkıp caddedeki pastanenin ön kısmındaki beton bölüme girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde hasar meydana gelirken, sürücü de yaralandı. Cipin sürücüsü ise yoluna devam etti.


İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü E.A., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı



