Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı

01:351/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki yolcu Aleyna D. yaralandı ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Zümre İ.(19) yönetimindeki 16 AC 3360 plakalı otomobil, aynı yöne seyrederken aniden önüne geçen sürücü Osman A.(18) yönetimindeki 16 YS 374 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken 16 AC 3360 plakalı otomobildeki yolcu Aleyna D.(19) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


#Bursa
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hafta sonuyla birleşiyor mu? Diyanet takvimi