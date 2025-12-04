Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa'da otomobil motosikletle çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da otomobil motosikletle çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

20:444/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Yaralı yolcunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Yaralı yolcunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

U.D. (38) idaresindeki 16 BUY 603 plakalı otomobil, Baykoca Mahallesi Karalar yolu kesişiminde Muhammet Şiğva (21) idaresindeki 16 BEZ 577 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Muhammet Şiğva ile arkasındaki yolcu R.K.S. (14) ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Muhammet Şiğva, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı yolcunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.


#Bursa
#motosiklet
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TDK'nın 'Kısaltmalar Dizini'nde 'İng.', 'İngilizce'nin; 'İsp.', 'İspanyolca'nın kısaltmasıyken; 'Fransızca'nın kısaltması olan hangisidir?