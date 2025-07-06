Bursa'da park denetimi yapan polise otomobil çarptı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde park denetimi yapan trafik polisine otomobil çarptı, polis memuru yaralandı. Nalbantaoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda, sürücü Y.E. sol şeride geçerken polis memuruna çarptı. Yaralanan polis, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park denetimi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Nalbantaoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden Y.E. yönetimindeki 34 PD 0513 plakalı otomobil, sağ şeritten sol şeride geçerken park uygulaması yapan trafik polisi M.K'ye çarptı.
Polis memuru, çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arkasına savrularak yaralandı.
M.K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.