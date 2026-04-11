Bursa’da yaşlı kadını öldüren zanlı tutuklandı: Suçunu itiraf ettiği öğrenildi

23:30 11/04/2026, Cumartesi
IHA
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 65 yaşındaki kadını boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen zanlı, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Fatma Ekinci’nin (65) eşinin Cuma namazı için evden ayrıldığı sırada meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen damat adayı E.B., yaşlı kadını boğazını keserek öldürdükten sonra evde bulunan altınları alarak kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında zanlının ilçeden çıkmaması için önlemler alınırken, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu saklandığı adreste yakalanan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından suçunu itiraf etti. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA - KÜTAHYA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? İstanbul'da az önce deprem mi oldu? 11 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi