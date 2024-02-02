Bursa'da yeğenini çöp evde tutan teyzeye tahliye kararı

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.