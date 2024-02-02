Bursa'da yeğenini çöp evde tutan teyzeye tahliye kararı

Bursa'da, yeğeni Cem Muhammet A.'yı (13) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın (45), 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Kamuran Pınar Acar'ın Adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Ne olmuştu?
Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.
Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.
Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. 9 yaşındaki Cem M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı.