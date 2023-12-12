Bütçe maratonu Gazze ile başladı

TBMM’de 14 gün kesintisiz sürecek 2024 yılı bütçe maratonu Filistin hassasiyeti ile başladı. Bütçe görüşmelerinin ilk gününü yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’un açılış konuşmasında Gazze’deki drama değindi. Kurtulmuş, 10 Aralık 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 75’inci yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, “Filistin topraklarında, Gazze’de ağır insanlık suçları işlenmektedir. Biz burada konuşurken Gazze’nin şehirlerinin, sokaklarının neredeyse yeryüzünden silinmesi iradesiyle yok edildiği ağır bir insanlık suçunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ZULÜM BiTMİYOR

Kurtulmuş, BMGK’de 13 ülkenin Filistin’deki insanlık dramının durdurulması ve acil ateşkesin sağlanmasından yana oy verdiğini söyledi. Kurtulmuş, isim vermeden ABD’li temsilcinin veto oyu kullanmasına atıf yaparak “Bir el hukuksuzluğa kalkmış, bir el insan hakları ihlallerinin devam etmesinden yana oy kullanmış ve ne yazık ki şu anda Gazze’de devam eden bu zulüm durdurulamamıştır” dedi.

BM KAĞIT ÜSTÜNDE

BM’yi de eleştiren Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Bu anlamda baktığınız zaman İnsan Hakları Beyannamesi’nin yanında BM de sadece kâğıt üzerinde var olan bir kuruluş mahiyeti kazanmıştır. Türkiye’nin, TBMM’nin bu anlamda öncü olmak, garantör olmak noktasında Türkiye’nin hedeflerini ortaya koyacağı yeni bir döneme geçilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Cevdet Yılmaz

MAZLUMLAR KORUNACAK

Hükümet adına 2024 yılı bütçesini sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da “Uygulanan para ve maliye politikaları ile hayata geçireceğimiz reformlarla ülkemiz ekonomik gelişmesini sürdürecek, uluslararası alanda sahip olduğu etkili pozisyonu ile kendi hak ve menfaatlerini ve mazlum milletlerin haklarını koruyacak, onların destekçisi olmaya devam edecektir” açıklaması yaptı. Bütçenin ‘topyekûn kalkınma anlayışıyla” hazırlandığına dikkat çeken Yılmaz, “Ülkemizin her köşesinde huzur ve güven ortamını korumaya devam edeceğiz. Zengin kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkarak aile kurumuzu sağlamlaştıracak, zararlı akımlara karşı nesillerimizi koruyacağız” dedi.

Cari açık düşüşte

Yılmaz, cari işlemlerde dengelenmenin olduğunu belirterek “Önümüzdeki süreçte cari işlemler dengesi açığının azalmaya devam etmesi öngörülmektedir” dedi.

Çalışma bitmek üzere

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Bu sene bütçe görüşmeleri biraz sönük mü geçiyor? Özgür Özel etkisi mi?” sorusuna Bahçeli, “Sönük değil de sakin diyelim” karşılığını verdi. Bahçeli, bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yerel seçimlere ilişkin bir görüşmesi olup olmadığı yönündeki soruya da “Şu aşamada öyle bir bilgi yok bizde ama komisyon çalışmaları devam ediyor. Zannederim sonuçlanmaya da yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir ancak” yanıtını verdi.

Özel’e ‘siyasi akım’ cevabı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütçe görüşmelerinin ilk gününde konuştu. Bütçenin ve bütçenin gerekçesini oluşturan OVP’nin yeşil ve dijital dönüşümü görmezden gelen Özel, gerekli önlemlerin alınmaması halinde Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşüm fırsatını kaçıracağını söyledi. Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un geçmişte söylediği ‘Türkiye’de iki siyasi akım vardır’ sözlerini çarpıtarak, AK Parti’yi Sevr Anlaşmasını desteklemekle suçladı. Özel’e yanıt veren Kurtulmuş, “Babıali Baskını, Feriye Baskını, Abdülhamit Han’ın hal’i, 1960 darbesi, 28 Şubat darbesi ve 27 Nisan muhtırası; bunların yanında da kim var, bunların karşısında kimler var?” dedi.

İlk gün sakin geçti

* Bütçe görüşmeleri için Genel Kurul’a gelen ilk lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

* Genel başkan olarak ilk kez bütçe görüşmelerine katılan Özgür Özel, Genel Kurul’a girişinde parti milletvekilleri tarafından alkışla karşılandı.

* AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bahçeli ve Özel’e tokalaştı ve bir süre sohbet etti.

* Özel ile AK Parti Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bir süre sohbet etti.







