Büyük Menderes’te su seviyesi en yüksek seviyeye ulaştı

21:387/02/2026, Cumartesi
IHA
Özellikle nehir yatağı ve sedde bölgelerinden uzak durulması gerekiyor.
Aydın’da yoğun yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri’nde su seviyesi en yüksek noktaya ulaşırken, nehir boyunca taşkın riski nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı.

Aydın’da etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri en yüksek su seviyesine ulaştı. Nehir boyunca bazı bölgelerde taşkınlar meydana gelirken, muhtemel can ve mal kayıplarına karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, taşkın riskinin artması nedeniyle özellikle nehir yatağı ve sedde bölgelerinden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Görevlilerin uyarılarının dikkate alınmasının büyük önem taşıdığı belirtilirken, bölgede taşkın tehlikesine karşı tedbirlerin sürdüğü ifade edildi.



