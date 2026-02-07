Büyük Menderes’te su seviyesi en yüksek seviyeye ulaştı

Aydın’da etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle Büyük Menderes Nehri en yüksek su seviyesine ulaştı. Nehir boyunca bazı bölgelerde taşkınlar meydana gelirken, muhtemel can ve mal kayıplarına karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.