Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali’nde finalistler belli oldu

17:0724/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri

Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali’nde finalistler açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Afyonkarahisar Valiliği’nin ev sahipliğiyle düzenlenen festivalde, 189 ülkeden gelen 2 bin 324 başvuru arasından 24 kısa film finale kalmaya hak kazandı.

Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali'
nde finale kalanlar belli oldu. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde 189 ülkeden, 2324 başvuru arasından
24 film
belirlendi.



Başvuranlar arasından;
Abdullah Harun İlhan’ın “Free Words: A Poet from Gaza”, Erkan Ceylan’ın “Doğanın Sesi Ol”, Kemal Akcay’ın “Babamın Arkadaşı”, Çamran Azizoğlu’nun “Kravat”, Yusuf Demirli’nin “Yolun Yarısında”, Mert Erez’in “Rehber”, Turgut Kanal’ın “Mümeyyiz”, Ahmet Serhat Ak’ın “Kalem”, Sahra Asadollahi’nin “Blur”, Mert Kartal’ın “Beyaz Karlar Altında”, Şehmuz Abik’in “Arınma”, İdil Berk’in “Her Aşk Çaba Gerektirir”, Michelle Bossy’nin “We Regret To Inform You”, Fatih Diren’in “Baletler Köyü”, Mert Eşberk’in “Toprağın İzinde”, Yannick Besançon ve Quentin Bellet’in “Anatolia”, Mehmet Kanadlı ve Halil İbrahim Kaplan’ın “Danışman”, Feyzi Baran ve Büşra Baran’ın “Dilek Kutusu”, Fatma Abul’un “Güvendesin”, Mem Yük’ün “Zayi” filmleriyle, Büyük Taarruz Özel Ödülü için Yasir Coşğun’un “Şefin Yolculuğu”, Barış Harputluoğlu’nun “Koleksiyonerliğe Adanmış Bir Ömür: Mehmet Nail”, Yiğitcan Uslu’nun “Ateş ve Çekiç” ile İremnur Güler’in “Şehrin Ritmi: Kadın Vatmanlar” finale kaldı. Direktörlüğünü Sevda Dursun’un yaptığı festival, 13-16 Ekim tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek.


