Büyükçekmece bakımevi skandalında yeni gelişme: Yaşlı adamı darp ettiği görüntüler kan dondurmuştu

İhbarın ardından 17 Aralık'ta, köşe yazarı Erdem Atay, bakımevinde çekilmiş 54 saniyelik içeriğinde bakımevi sahibinin eşi E.K'nin, burada konaklayan Taşar'a fiziksel şiddet uyguladığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Bunların üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, Taşar'ın 2023 yılında hastaneye kaldırıldığı, 2024 yılında ise hayatını kaybettiği, bakımevinin faaliyette olduğu dönemde bu ve benzeri çok sayıda olayın olduğu, şüpheli E.K'nin daha önce bakımevinde çalışan personelleri tehdit ettiği belirlendi.









Şüphelinin savunması





Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli E.K. ifadesinde, kendisinin kurumla bir bağının olmadığını, kurumun eşinin üzerine olduğunu ve kendisine yardım ettiğini söyledi.





Taşar'ın parkinson, alzheimer, duygu durum bozukluğu, cinsel dürtülerini kontrol edememe hastalıklarının bulunduğunu iddia eden E.K, kurum çalışanlarına ve bakım merkezinde kalan diğer hastalara şiddet uyguladığını, gece çıplak şekilde başka odaları gezdiğini, kriz geçirerek kafasını duvarlara vurduğunu kaydetti.





E.K, olay günü de kriz geçiren Taşar'ı sakinleştirmek için oturma alanına götürdüğünü, eldiveni Taşar'ın kendi dışkısı ve idrarıyla oynadığı için taktığını, şiddet uygulamadığını, sakinleştirmek istediğini savunarak, Taşar'ın 2024 yılında rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığını ve doğal yollardan vefat ettiğini, söz konusu videoları kendisinin çektirdiğini öne sürdü. Şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.





Ne olmuştu?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 17 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilmişti.





Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."







