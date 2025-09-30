Büyükçekmece'de polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 2' si polis 4 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan hafif ticari araç sürücü Muharrem Özdemir ve 2'si polis memuru olmak üzere yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesinin kılınacak cenaze namazının ardından Tokat'ta defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.