Buzdolabından bozma oluğa düştü: Yaşlı adam hayatını kaybetti

23/10/2025, Perşembe
Yaşlı adama hastanede yapılan müdahaleler yetersiz kaldı.
Karabük'te 87 yaşındaki vatandaş, evinin bahçesindeki hayvanların su içtiği, buzdolabından bozma oluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti.

Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Acıöz köyünde yaşayan Şevket Özdoğan (87), evinin bahçesindeki hayvanların su içtiği, buzdolabından bozma oluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından oluktan çıkarılan Özdoğan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



