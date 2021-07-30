Gündem C-130B uçaklarında yangın söndürme kitlerinin neden kullanılmadığı ortaya çıktı
İSTANBUL

C-130B uçaklarında yangın söndürme kitlerinin neden kullanılmadığı ortaya çıktı

Türkiye'nin 21 ayrı ilinde çıkan orman yangınlarıyla ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor. Gündemi meşgul eden ve kamuoyunda merak edilen "C-130B uçaklarında yangın söndürme kitlerinin neden kullanılmadığı" sorusunun cevabı ise ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre uçaktaki test kitleriyle kanat arasındaki bağlayıcılarda çatlak tespit edilmesi, bu kitlerin kullanılmamasına en büyük sebep olarak gösterildi. Ayrıca 2004 yılında ABD’de yaşanan kaza kırım sonrasında yangın söndürme kitlerinin uçakta ileri seviyede yorulmaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bu kitlerin C-130B uçaklarında kullanımının durdurulduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
C-130B uçaklarında yangın söndürme kitlerinin neden kullanılmadığı ortaya çıktı
C-130B

Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bu orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan uçaklar ve test kitleriyse son günlerde kamuoyunun merak ettiği konuların başında geliyor. Merak edilen "C-130B uçaklarında yangın söndürme kitlerinin neden kullanılmadığı" sorusunun cevabına Yeni Şafak ulaştı.

1990’lı yılların sonunda yangın söndürme uçağı ihtiyacı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından C-130B uçaklarına yüklenebilen modüler yangın söndürme kitleriyle ilgili ilerleyen zamanlarda farklı problemler ortaya çıktı.

Yangın söndürme kitine sahip olan uçaklarda yangını söndürme malzemesinin alçak irtifadan boşaltılması nedeniyle dış kanat ile merkez kanat birleşim bölgesinde ciddi hasarlar meydana geldiği belirtildi.

C-130B
C-130B

14 KAT FAZLA HASARA MARUZ KALIYOR

2005 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri (USAF) tarafından yayımlanan ve uçağın operasyonel kullanım değerlendirmesini içeren servis bülteninde ise özellikle yangın söndürme uçaklarında boşaltma esnasında uçakların 14 kat daha fazla hasara maruz kaldığı ortaya çıktı.

2004'TE YAŞANAN KAZA SONRASI KULLANIMI DURDURULDU

Edinilen bilgilere göre ayrıca uçaktaki test kitleriyle kanat arasındaki bağlayıcılarda çatlak tespit edilmesi, bu kitlerin kullanılmamasına en büyük sebep olarak gösterildi. 2004 yılında ABD’de yaşanan kaza kırım sonrasında yangın söndürme kitlerinin uçakta ileri seviyede yorulmaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bu kitlerin C-130B uçaklarında kullanımının durdurulduğu ortaya çıktı.

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