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C-130'lara kapsamlı muayene

C-130'lara kapsamlı muayene

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:008/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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C-130 Askeri uçak.
C-130 Askeri uçak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen ve 20 mürettebatın şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imzasıyla verilen yanıtta, C-130 uçaklarının "hat, birlik ve fabrika" seviyelerinde düzenli bakımdan geçirildiği belirtildi. Bakanlık, uçakta üretici firma teknik dokümanlarına uygun şekilde periyodik bakım yapıldığını, kaza öncesi son teknik muayenede herhangi bir arıza ya da olağan dışı bulgu tespit edilmediğini bildirdi. Yanıtta, motor ve pervanelerin detaylı şekilde kontrol edildiği, koruyucu ve düzeltici işlemlerin belirli aralıklarla uygulandığı ifade edildi. MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki tüm uçak ve motorların bakımlarının üretici firmanın teknik emirleri doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Uçuş emniyetinin "en yüksek seviyede tutulduğu" belirtilen açıklamada, bakım faaliyetlerinin uluslararası askeri havacılık standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi. Kazaya ilişkin emniyet incelemesinin sürdüğü belirtilirken, olayın ardından aynı tip hava araçlarında kapsamlı kontrollerin başlatıldığı ifade edildi.



#MSB
#C-130
#Askeri Uçak
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