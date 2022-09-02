Gündem Çakarlı araç genelgesi İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yazı gönderdi
ANKARA

Çakarlı araç genelgesi: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yazı gönderdi

İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik şikayetler üzerine 81 İl Valiliğine 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılması istendi.

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Haber Merkezi DHA
Çakarlı araç genelgesi: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yazı gönderdi
Çakarlı araç genelgesi

Valiliklere gönderilen genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları' başlıklı ilgili maddesinde geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uygulanacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenerek, 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik' kapsamında 2021 yılında yürürlüğe girdiği ifade edildi.


İlgili kanun ve mevzuat kapsamında geçiş üstünlüğüne sahip araçların halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartı ile ancak görev halinde iken amaçları doğrultusunda kullanılabileceği ifade edildi.


Genelgede, ayrıca zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ile geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde anılan cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı ifade edildi. Özellikle son dönemde trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına ilişkin vatandaşların şikayetleri de dikkate alınarak, yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı işareti, geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ülke genelinde denetimlerin artırılarak, özel denetim planlamalarının yapılması ve bu faaliyetlerin yıl sonuna kadar etkin, yoğun ve sürekli olarak devam ettirilmesi istendi.

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