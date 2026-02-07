Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çalıntı araçlarla 8 ayrı olaya karışan iki şüpheli Ankara'da yakalandı

Çalıntı araçlarla 8 ayrı olaya karışan iki şüpheli Ankara'da yakalandı

23:357/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Ankara’da çaldıkları araçlara çalıntı plaka takarak 8 ayrı olaya karışan 2 şüpheli, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çaldığı araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Ankara'da çaldıkları araçlara, çalıntı plaka takarak 8 ayrı olaya karışan 2 şüpheli yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çaldıkları araçları, çalıntı plaka takarak kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu şüphelilerin, farklı tarihlerde çeşitli ilçelerden çaldıkları araçlara, çalıntı plakalar takarak Ankara’da 8 ayrı suça karıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı araçlar ise sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.


#Ankara
#çalıntı araç
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?