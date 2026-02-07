Yeni Şafak
İzmir'deki cinayetin şüphelileri Aydın'da yakalandı

İzmir'deki cinayetin şüphelileri Aydın'da yakalandı

20:597/02/2026, Cumartesi
DHA
Sinan Ümit’in ölümüne ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Sinan Ümit’in ölümüne ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Bir fabrikada çalışan Sinan Ümit'e, evinden çıktığı sırada bir otomobilden ateş açıldı. Ağır yaralanan Ümit, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli Aydın'daki bir çiftlikte yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde Sinan Ümit’in (23) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli, Aydın’da bir çiftlikte yakalandı.

Olay, 3 Şubat'ta günü saat 06.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan Sinan Ümit'e, evinden işe gitmek için çıktığı sırada bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Ümit, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ümit, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin Aydın’ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi’ndeki bir çiftlikte saklandığını belirlendi. Öğle saatlerinde İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çiftliğe düzenlenen operasyonda çiftlik sahibi C.P., ile çiftlikte saklanan İ.B., B.T., E.M., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



