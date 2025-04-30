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Çameli yöresel ekmek fırınına kavuşuyor

Çameli yöresel ekmek fırınına kavuşuyor

04:0030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
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Pazaryerleri ve köylere servis yapılması da planlanıyor.
Pazaryerleri ve köylere servis yapılması da planlanıyor.

Denizli Çameli Belediyesi, vatandaşları için çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Çameli halkının kaliteli ve sağlıklı ekmek sunma amacıyla yapılacak olan yeni fırının temeli düzenlenen törenle atıldı. Törende açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bu yıl içinde ilk ekmeği çıkarmak istediklerini belirtti. Arslan aynı zamanda fırının ilk etapta satışlarının fırın bünyesindeki ofisten yapılacağı daha sonra ise pazaryerleri ve köylere servis yapılmasının planlandığını açıkladı. Çameli halkına, bayatlamayan, kaliteli ve sağlıklı ekmek sunmak istediklerini dile getiren Başkan Arslan, "Bu fırın ilçemizdeki ekmek ihtiyacını karşılayacak. Fırının inşaatı toplamda 10 milyon TL'lik bir yatırımla tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.


#Denizli
#Çameli
#ekmek fırını
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