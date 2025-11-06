Yeni Şafak
Cami avlusunda korkunç manzara: Cansız bedeni bulundu



Alanya’da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu.
Antalya’nın Alanya ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine bankta hareketsiz halde yatan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 15.45 sıralarında Alanya’nın Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi üzerinde bulunan Çelikler Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cami önündeki bankta hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bankta yatan kişinin 43 yaşındaki Bayram Akça olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalp krizi sebebiyle öldüğü tahmin edilen Bayram Akça’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Alanya Adli Tıp morguna kaldırıldı.


