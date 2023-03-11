Can kurtarmak için sıraya girdiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sivil toplum kuruluşlarına, gönüllü olmak isteyenlerden başvuru yağıyor. AFAD başta olmak üzere birçok yardım kuruluşunun gönüllülük sistemlerine başvurular yüzde 80 arttı. Arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek olmak isteyen vatandaşlar, önce gönüllü oluyor. Ardından teorik ve uygulamalı eğitim alarak arama kurtarma eğitimlerine katılıyor. 15 yaşını dolduran herkes, e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllülük Sistemi’ne başvurabiliyor. Sistemin onay kodu göndermesinin ardından online eğitimleri tamamlayan kişilere “Temel AFAD Gönüllüsü” sertifikası veriliyor. İl AFAD müdürlüklerince saha eğitimine davet edilenlere de kişisel güvenlik, olay yerine giriş, olay yeri güvenliği, ilkyardım, yangın farkındalık, çadır kurma, insani yardım, psikoteknik ve hafif arama-kurtarma gibi eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri tamamlayanlara “Destek AFAD Gönüllüsü” kimlik kartı veriliyor.