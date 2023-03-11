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Can kurtarmak için sıraya girdiler

Asrın felaketi olarak tanımlanan depremler sonrasında sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olmak isteyen vatandaşlardan başvuru yağıyor. AFAD başta olmak üzere birçok yardım kuruluşunun gönüllülük sistemlerine başvurular yüzde 80 arttı.

Rabia Şenol
03:20 . 11/03/2023 السبت
Yeni Şafak
AFAD gönüllüleri arama kurtarma çalışmalarına katıldı, Arşiv.

AFAD gönüllüleri arama kurtarma çalışmalarına katıldı, Arşiv.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sivil toplum kuruluşlarına, gönüllü olmak isteyenlerden başvuru yağıyor. AFAD başta olmak üzere birçok yardım kuruluşunun gönüllülük sistemlerine başvurular yüzde 80 arttı. Arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek olmak isteyen vatandaşlar, önce gönüllü oluyor. Ardından teorik ve uygulamalı eğitim alarak arama kurtarma eğitimlerine katılıyor. 15 yaşını dolduran herkes, e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllülük Sistemi’ne başvurabiliyor. Sistemin onay kodu göndermesinin ardından online eğitimleri tamamlayan kişilere “Temel AFAD Gönüllüsü” sertifikası veriliyor. İl AFAD müdürlüklerince saha eğitimine davet edilenlere de kişisel güvenlik, olay yerine giriş, olay yeri güvenliği, ilkyardım, yangın farkındalık, çadır kurma, insani yardım, psikoteknik ve hafif arama-kurtarma gibi eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri tamamlayanlara “Destek AFAD Gönüllüsü” kimlik kartı veriliyor.

GÖNÜLLÜ SAYISI 200 BİN

İHH’ya da başvurular arttı. İHH’da arama kurtarma gönüllüsü olmak isteyen gönüllülere önce ilkyardım, ardından afet farkındalık, kurumsal kimlik, gönüllülük, takım çalışması, psikolojik ilkyardım, haberleşme, yangın, çadır kent standartları, hijyen ve sanitasyon eğitimleri veriliyor. Daha sonra gönüllüler arama kurtarma eğitimi alıyor. Eğitimleri İHH Afet Akademisi’nde görevli eğitmenler veriyor. Geçen ay İHH’ya gönüllü başvuruları, önceki aylara göre 8 kat arttı. İHH’nın gönüllü sayısı 200 bine yaklaştı.



#Deprem
#Gönüllü
#İnsani yardım
#AFAD
#İHH
1 saat önce
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Can kurtarmak için sıraya girdiler
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