Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale Valiliğinden 'motokurye' kararı

Çanakkale Valiliğinden 'motokurye' kararı

20:4529/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Çanakkale'de motokuryelerin perşembe günü saat 20.00 itibarıyla trafiğe çıkışları yasaklandı.
Çanakkale'de motokuryelerin perşembe günü saat 20.00 itibarıyla trafiğe çıkışları yasaklandı.

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Trafik güvenliği ve can emniyetinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin 29.01.2026 Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.



#çanakkale
#Çanakkale Valiliği
#DUYURU
#olumsuz hava şartları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantı takvimi 2026