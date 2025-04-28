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Çanakkale'de fırtına nedeniyle kırılan ağaç dalı 3 otomobile zarar verdi

Çanakkale'de fırtına nedeniyle kırılan ağaç dalı 3 otomobile zarar verdi

17:2828/04/2025, Monday
DHA
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Kırılan ağaç dalı, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.
Kırılan ağaç dalı, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle kırılan ağaç dalının düştüğü 3 otomobil zarar gördü.

Çanakkale'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu fırtına uyarısı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Biga ilçesinde Sakarya Mahallesi Kumru Sokak'taki bir ağacın dalı fırtına nedeniyle kırıldı. Kırılan ağaç dalı, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Otomobiller zarar görürken, düşen ağaç dalı belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.





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